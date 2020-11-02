Сибирячка узнала о смертельной болезни после того, как ее избил парень-тиран

19-летняя девушка узнала о смертельной болезни после того, как ее избил парень. Фото: Анна Кузьмина

Сестре популярного в Новосибирске блогера Софии Савенковой — Анне — врачи поставили тяжелый диагноз «острый лейкоз» — проще говоря, рак крови. О недуге девушка узнала случайно. И именно беда помогла вовремя диагностировать рак, который никак себя не проявлял. Аня попала в больницу с сотрясением головного мозга. Врачи предполагают, что после стресса симптомы, которые до этого спали, начали проявляться.

По словам Ани, парень не раз поднимал на нее руку, но она прощала. Фото: Анна Кузьмина

«Завалил меня на кровать»

Анна рассказывает: все началось с того, что ее избил молодой человек, с которым она встречалась и планировала строить семью. Причиной конфликта стал заработок ее сестры — Софии. Блогерша обмолвилась подписчикам, что в месяц может получить до 600 тысяч рублей.

— Думаю, это вызвало зависть у сестры моего парня. Она стала постоянно обзывать Софию, а мне было обидно, я заступалась за сестру. Во время такой словесной перепалки произошел конфликт. Молодой человек меня не поддержал, а предал — кричал на меня, что я в очередной раз ссорю его с сестрой, — рассказала «КП» — Новосибирск» Анна. — Он схватил меня за руку и потащил на второй этаж дома. Там он завалил меня на кровать, сказал, что сейчас я сдохну, и начал душить. Он настолько сильно сдавил мне горло, что я начала хрипеть, а в глазах потемнело… Потом они (парень, его сестра и муж сестры) просто держали меня дома как пленницу, даже телефон отобрали. Еле уговорила выпустить меня. В шоковом состоянии убежала от них в лес и просидела там два часа, пока меня не нашла подруга.

Девушку несколько часов били и удерживали в доме насильно. Фото: Анна Кузьмина

«Падала в обморок и не могла встать на ноги»

Спустя несколько дней Аня почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам.

— Пришла с учебы и почувствовала, что мне становится хуже, сильно болит голова. Я вызвала «Скорую», — продолжает Анна.

Спустя пару дней после избиения Ане стало плохо. Фото: Анна Кузьмина

Медики, осмотрев избитую девушку, приняли решение госпитализировать ее. Предварительно поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

Только в больнице Ане становилось хуже. Аня не могла встать с кровати, падала в обморок, не было сил даже разговаривать, ко всему прочему добавилась температура. Но как ссадины и синяки могли повлиять на здоровье таким образом? Врачи назначили дополнительное обследование.

— Однажды утром проснулась счастливая — уже нормально себя чувствовала. Думала, меня выпишут наконец-то. Но в палату вошла медсестра и сказала, что я еду в другую больницу. Я пошла к лечащему врачу, чтобы узнать, что происходит. В ответ услышала: «У вас острый лейкоз», — вспоминает девушка. — Я еле дошла до своей палаты. Хотелось уснуть, проснуться и понять, что это всего лишь страшный сон. Все лето я много работала и не обращала внимания на симптомы: слабость, головокружения, потерю аппетита. Думала, что просто устала. Если какие-то из этих симптомов вы наблюдаете у себя, идите в больницу, не ждите. Кто знает, сколько еще я так проходила бы, прежде чем узнала диагноз. В соседней палате лежит парень с похожей историей. Его тоже избили, и после этого симптомы лейкоза проявились более ярко. Врачи неофициально говорят, что такое возможно — сильный стресс заставляет болезнь проявиться, но научно это не доказано.

...Сейчас жизнь Ани — это четыре стены, многочисленные процедуры и таблетки. Но девушка не унывает. Она вплотную взялась за саморазвитие, старается не падать духом. Начала вести блог, где рассказывает про свои больничные будни. Вот только спустя некоторое время врачи сообщили ей еще одну плохую новость. У Ани обнаружили коронавирус. Но она не сдается, хоть и удивляется, сколько на ее долю выпало испытаний. Кстати, парень, избивший Аню, узнав о ее болезни, коротко сказал: «Мне все равно. Пусть болеет дальше». Тем временем в МВД проводят проверку по факту заявления девушки о том, что ее избили.

Аня уже несколько месяцев борется за жизнь и не намерена сдаваться. Фото: _anna_savenkova

Пока Аня лечится, молодой человек, избивший ее, пытается убедить полицейских, что он девушку не трогал. Парень во всем обвинил отца сибирячки. Почему именно его, непонятно.

— Он так пытается уйти от ответственности, — комментирует его поступок девушка.

Хорошие новости все же есть: Аня долечивает коронавирус, а в болезни наступила ремиссия. И безнаказанным теперь уже бывшего парня девушка оставлять не собирается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сказал: «Сдохни» и начал душить»: новосибирец избил девушку за то, что ее сестра — блогер.

По словам сибирячки, ее удерживали в чужом доме и час пинали по голове, животу и пояснице. (подробнее)

«Состояние просто ужасное»: сибирячка, больная раком, заразилась коронавирусом.

Девушка также лечится от гнойной ангины. (подробнее)