«Состояние просто ужасное»: сибирячка, больная раком, заразилась коронавирусом

Девушка лечится от нескольких серьезных заболеваний. Фото: предоставлено героиней публикации.

У Анны Кузьминой, сестры популярного новосибирского блогера Софии Савенковой, обнаружили коронавирус. Это стало новым ударом, раньше девушке поставили другой страшный диагноз — рак крови.

— Врачи считают, что резкое развитие болезни — острого лейкоза, он же рак крови — произошло после того, как меня избила семейка моего парня, — написала Анна в своем «Инстаграме». — Как это ни печально, но мой организм решил переболеть всем и сразу! Теперь еще положительный тест на коронавирус. Что это? Ирония судьбы? Испытание? Что за полоса, она слишком уж черная!

Анне не разрешено покидать палату. Фото: предоставлено героиней публикации.

Теперь в расписании девушки — одни медпроцедуры, свою палату она не покидает.

— О коронавирусе я узнала позавчера, брали мазки неделю назад. Состояние у меня ужасное: лейкоз, гнойная ангина так и не прошла, теперь еще ковид. Лежу в боксе, из которого вообще не выхожу. От препаратов жутко плохо, пропали и вкус, и обоняние, — рассказала КП-Новосибирск Анна Кузьмина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Анну избил ее парень. Причиной раздора стал заработок Софии: у сестры парня вызвало зависть то, что блогер получает 600 тысяч рублей в месяц. Это рассорило девушек. Парень оказался на стороне своей сестры — во время очередной ссоры он избил любимую. Анна попала в больницу, после побоев она сразу написала заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сказал: «Сдохни» и начал душить»: новосибирец избил девушку за то, что ее сестра — блогер

По словам сибирячки, ее удерживали в чужом доме и час пинали по голове, животу и пояснице (подробнее)