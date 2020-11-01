Ученые нашли новые ворота для COVID-19 и рассказали, кто болеет коронавирусом меньше

Похоже, очки и такие пластиковые экраны могут неплохо защищать от вируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очки снижают риск заражения коронавирусом в пять раз: об этом во время научного форума OpenBio заявил новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, ссылаясь на исследования китайских ученых. Значит ли это, что мы теперь будем носить не только маски, но и пластиковые экраны? И как вообще коронавирус может влиять на зрение? Об этом и не только мы спросили ведущих новосибирских вирусологов.

1. Китайские ученые заявили, что коронавирус часто атакует глаза. И люди в очках от него более защищены. Что это значит? Нам всем надо носить очки?

— Действительно, сейчас существует гипотеза о том, что глаза, судя по всему, являются одними из ворот для вируса. Это не доказательство, а наблюдение. На основе этого предположения разумные люди понимают, что глаза надо защитить. И сейчас идет второй этап исследований на эту тему — люди оборудовали щитки для глаз, как у кассиров супермаркетов или стоматологов, и ходят в них. За этими людьми наблюдают, они пока еще не заболели. Вот когда пройдет пара месяцев с начала этого эксперимента, тогда можно будет делать выводы и о чем-то говорить более предметно. Пока доказано только одно: людей, которые носят очки, среди заболевших существенно меньше, чем среди тех, кто очки не носит. Но это не доказывает, что очки — это барьер, — прокомментировал КП-Новосибирск доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

— Вопрос о том, носить очки или нет, защищают ли они как-то, обсуждался и раньше. Но данные китайской стороны о пятикратной разнице в количестве заболевших для меня лично — полная неожиданность. Притом мы знаем, что слизистая человека — это объединенная ткань, в том числе и со слизистой желудочно-кишечного тракта, и со слизистой дыхательного тракта. И глаза имеют сильную защиту. Например, слезы и слезные железы — чуть ли не основное пристанище иммуноглобулина А в организме. И почему же через эту защиту так легко попасть вирусу? Нужно провести исследования, понаблюдать, как на вирус влияет ношение не только очков, но и линз. Они защищают или наоборот? В любом случае эта информация требует пристального внимания, пока я бы ничего не рекомендовал, — сказал КП-Новосибирск ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. — Я бы вообще пока опасался что-то говорить по этому поводу. Навязать ношение очков нам могут очень быстро. Но людям принять обязательное ношение средств защиты непросто — у многих даже маски вызывают раздражение. Надо все-таки разобраться с цифрами, насколько это серьезное исследование. Данные китайских ученых выглядят очень интересно.

2. Правда ли коронавирус портит зрение? Многие переболевшие жалуются даже, что предметы двоятся.

— Переболевшие жалуются на очень многие вещи. И голова у них стала болеть, и печень, и так далее. Дело ученых — выделить то, что является действительно осложнением, а не индивидуальной реакцией. Пока результатов экспериментальных исследований, которые подтверждают это, нет, — считает вирусолог Сергей Нетесов.

— Я не видел подобных данных или жалоб. По своему опыту могу сказать, что такого нет (Чепурнов переболел коронавирусом дважды. — Прим. ред.). И среди моих знакомых нет. Но вирус делает акценты на разных органах, особенно бьет в слабые места. У кого-то страдает сердечно-сосудистая система, у кого-то — нервная. Коронавирус атакует не сами нервные клетки, а сопутствующие им, поэтому заболевшие теряют вкусовые ощущения и обоняние, — объясняет вирусолог Александр Чепурнов.

3. Почему в Китае нет эпидемии COVID-19? В огромной стране болеют единицы.

— В Китае предусмотрен очень жесткий комплекс мер при регистрации хотя бы одного больного COVID-19. Был выявлен случай в девятимиллионном городе — власти немедленно закрыли мегаполис, провели диагностику населения и изолировали полтора десятка заболевших. Такие жесткие меры помогают остановить развитие болезни, — уверен вирусолог Александр Чепурнов.

Ученый напомнил, что в 1960-х годах, когда в Москве началась эпидемия оспы, ее тоже удалось купировать в течение нескольких недель. Тогда москвичи были не менее дисциплинированны, чем граждане Китая сейчас. И благодаря решительным карантинным мерам болезнь удалось победить. Выходит, все дело в дисциплине, а не в генах какой-то отдельной нации.

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