Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом: новосибирские ученые прокомментировали новое открытие

Очки, оказывается, тоже могут защищать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов на научном форуме OpenBio рассказал о результатах исследования китайских коллег. Согласно им, среди заболевших COVID-19 оказалось в пять раз меньше людей в очках. Добровольцы уже начали носить прозрачные экраны на лице, как продавцы в супермаркете. Но что скажут российские ученые?

- Могут ли очки защитить от коронавируса? Пока доказано одно, среди всех заболевших людей гораздо меньше тех, кто носит очки. Но не доказано, что очки — это барьер. Сейчас идет второй этап исследований. Знающие люди сделали себе щитки для глаз в дополнение к маске, они всегда ходят в них. Должна пройти пара месяцев, чтобы можно было делать более точные выводы, — рассказал КП-Новосибирск доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Согласно гипотезе китайских исследователей, глаза являются одним из ворот инфекции. Еще один вирусолог, ученый Александр Чепурнов удивлен таким выводам, ведь глаза очень хорошо защищены от инфекций слезной жидкостью с иммуноглобулином А.

- Я бы воздержался пока от рекомендаций носить очки, ведь навязать массовое ношение очков нам могут очень быстро. Это вызовет раздражение людей, — прокомментировал КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

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