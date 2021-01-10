Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 января 2021 года: за сутки еще у 140 человек в регионе обнаружен коронавирус. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 29 тысяч сибиряков.УМЕРЛИ 7 ЧЕЛОВЕКУвы, врачи успели спасти не всех заболевших. За прошедшие сутки от COVID-19 скончалось еще 7 человек.— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 68 лет, 73 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1047 человек, — сообщает Новосибирский оперштаб.На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 170 человек. К аппарату ИВЛ подключены еще 18 пациентов.ТРОЕ ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦЕЗа день трое детей оказались в больнице с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.— С начала пандемии коронавирусом заразились 1 687 детей. На сегодняшний день госпитализировали в больницу 15 детей с подозрением на COVID-19, — говорится в сообщении.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 140 человекКоличество пациентов в реанимации: 170 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и коронавирусные меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и коронавирусные меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru