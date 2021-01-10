Сегодня, 10 января, стало известно о 140 сибиряках, заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболели больше 25 тысяч человек.— По данным оперативного штаба на утро 10 января в регионе зарегистрировано 29 338 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили еще у 140 человек. В том числе заразились и трое детей, — сообщает оперштаб Новосибирской области.На сегодняшний день из больниц выписали 25 734 человека. Под наблюдением врачей остаются больше 1500 новосибирцев.— В больницы районов области госпитализированы 1 026 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — приводит данные оперштаб.Напомним, что в городе до сих пор введен масочный режим. Его следует соблюдать в общественных местах, включая общественный транспорт.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru