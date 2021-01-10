В воскресенье, 10 января оперативный штаб Новосибирской области сообщил статистику смертей в регионе от коронавируса. За последние сутки от COVID-19 в регионе умерли 7 человек.— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 68 лет, 73 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 047 человек, — сообщили в оперштабе.В отделениях реанимации больниц города и области находятся 170 человек, еще 18 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.С начала эпидемии коронавирусом заболели 29 338 человек, в том числе инфицированы 1 687 детей. Излечились и были выписаны из больниц 25 734 пациента.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru