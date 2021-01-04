25-летний житель Новосибирска Роман Веремейчик скончался на руках у родственников и врачей 26 декабря. У мужчины случился ишемический приступ. Но врачи, как уверяет супруга, ехали так долго, что упустили время для его спасения. Теперь женщина, которая сама едва выкарабкалась с того света из-за раковой опухоли всего год назад, осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Вдова написала заявления в минздрав и прокуратуру с просьбой наказать виновных в смерти мужа. Подробности трагедии — в материале КП-Новосибирск.СПАСАЛ ЖЕНУ ОТ ОНКОЛОГИИБеда уже несколько лет стучалась в дверь семьи Веремейчик. Сначала у молодой сибирячки Лизы в 2019 году диагностировали рак челюсти в самой запущенной стадии. Родные и близкие как могли боролись за жизнь матери двоих детей. Супруг Роман уволился с работы и полностью посвятил себя семье. Удалось даже собрать с помощью социальных сетей очень крупную сумму — 6 миллионов рублей на операцию в клинике Израиля.Страшная болезнь отступила, и супруги от души радовались ремиссии. Но, не успев вернуться домой из заграничной больницы, Лиза и Роман столкнулись с хейтерами в социальных сетях, которые стали обвинять сибиряков в мошенничестве и осуждать женщину за фотографию на пляже в Инстаграме.— После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу, — рассказала КП-Новосибирск Лиза. — В любом случае опухоль надо было удалять. Оставшиеся от поездки в Израиль деньги мы направили на счета нуждающихся в помощи больных детей.Тогда волна негатива захлестнула всю семью. Недоброжелатели не скупились на пожелания.— «Чтоб ты сдохла», «мы знаем, где живет твоя семья», «как тебе не стыдно, аферистка», — писали в социальных сетях участники паблика «Благотворительность на костях», не веря девушке.Морально Лиза была раздавлена, но благодаря поддержке мужа она достойно справилась с этим испытанием.«НА СЕРДЦЕ НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛСЯ»Перед Новым годом молодая семья готовилась к праздникам, покупала подарки детям и совсем не ожидала, что смерть, сделав тревожный оборот, снова нанесет удар.25 декабря Роман был в прекрасном настроении и не жаловался на плохое самочувствие.— Он даже вместе с папой строил стену из сибита. А в 6 часов вечера его стало тошнить… Он лег на диван, полежал часа два, а потом сказал, что сильно болит затылок и ощущается жжение в груди, — со слезами рассказала КП-Новосибирск Лиза Веремейчик. — На сердце он раньше никогда не жаловался. Мама дала ему корвалол, мы немного подождали и решили вызвать скорую. Это было в 22:23.Женщина отмечает, что супруг никогда не жаловался на здоровье. Слегка завышенное давление и высокий пульс он списывал на наследственность. С виду Роман производил впечатление сильного, здорового мужчины.С каждой минутой состояние сибиряка только ухудшалось.— В 23:47 я позвонила еще раз и мне сказали, что «скорая» еще не выехала, — продолжает Лиза. — Отец предложил самим ехать в больницу. Рома вышел на веранду и упал без сознания. Мама делала ему искусственное дыхание и массаж сердца, он еще дышал, но в сознание не приходил. Я звонила в скорую еще 4 раза! Мне просто говорили не истерить и бросали трубку.Скорее всего, у «скорой» был аврал из-за коронавирусных больных, поэтому машина приехала не сразу.«ОНИ НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАЛИ ВРЕМЯ СМЕРТИ»Когда неотложка приехала, Лиза посмотрела на часы и говорит, что запомнила — стрелки переместились уже за полночь.— Вальяжно, очень медленно подошли к нему, он еще дышал. Пока они подключали ему ЭКГ — пропал пульс. Мама снова сама стала делать ему искусственное дыхание, потому что они не шевелились. Врач достала шприц с адреналином, но, когда ставила, даже не попала в вену. Дефибриллятора у них с собой не оказалось и они начали реанимировать его с помощью какого-то приспособления. Но делали это очень медленно и с равнодушием, — рассказывает КП-Новосибирск Лиза Веремейчик. — Я стояла на коленях и молила Бога не забирать его у меня. Но все оказалось безуспешно.Попытки вернуть Романа к жизни не принесли результата. Мужчина умер.— Я была убита горем, но заметила, что медики неправильно написали время смерти — 23:30. В это время Рома еще нормальный сидел дома. Исправлять они отказались, — уверяет Лиза.После вскрытия тела родственникам сообщили, что 25-летний мужчина умер от «других форм острой ишемии» и пояснили, что в данной ситуации каждая минута была на счету…Теперь правдивость рассказа Елизаветы будет проверять прокуратура, а также давать оценку действиям реанимационной бригады.ОФИЦИАЛЬНОО произошедшей трагедии журналисты КП-Новосибирск сообщили главному врачу подстанции скорой медицинской помощи Новосибирской области Ирине Большаковой.— По данному факту обязательно будет проведена проверка, собрана врачебная комиссия. Пусть женщина напишет нам обращение на сайт или же на электронную почту. Там надо будет описать всю ситуацию, имя фамилию отчество человека, кому вызывали бригаду, дату, время и адрес, — прокомментировала Ирина Анатольевна.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru