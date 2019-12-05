«Чтоб ты сдохла!»: раковую больную затравили в соцсетях из-за фото с пляжа в Израиле

Рак верхней челюсти 4-й стадии обнаружили у Елизаветы Веремейчик в прошлом году. Так как диагноз был поставлен поздно, в Новосибирске врачи не могли предложить кардинального лечения. Тогда женщина обратилась в зарубежные клиники, помощь предложили в Израиле. Цена вопроса - 6 миллионов рублей. Семья Лизы попросила денег в социальных сетях, а не в благотворительных фондах. Нужная сумма была собрана, операция прошла успешно. Недавно девушка сообщила, что остатки средств раздаст нуждающимся в дорогостоящем лечении детям. Возможно, многие хотели бы пожелать девушке здоровья, сказать спасибо за широту души, но вместо этого Лиза получает в личку сообщения типа «Чтоб ты сдохла», «Мы знаем, где живет твоя семья», «Как тебе не стыдно, аферистка». Кто и почему ополчился на девушку, сумевшую одолеть рак, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

Здесь указан диагноз после лучевой терапии, он поставлен в Москве. Фото: личный архив.

«РАКОВЫЕ КЛЕТКИ УБИЛИ ЕЩЕ В НОВОСИБИРСКЕ»

На сибирячку ополчились участники группы «Благотворительность на костях» (БНК), это добровольцы, ищущие на просторах Сети людей, больных раком и собирающих деньги на лечение. Цель активистов - найти тех, кто пользуется человеческой добротой и использует деньги не по назначению. В этих грехах как раз и обвиняют Лизу Веремейчик.

Для того чтобы понять, насколько верны эти обвинения, вернемся немного назад и вспомним историю болезни Лизы. Все началось с головных болей, таблеток и походов к терапевту. Врачи просили не паниковать, ставили диагноз «остеохондроз» и говорили, что у девушки просто скачет давление. Рак заподозрили только после платного МРТ.

В ноябре после биопсии Лизе сказали: «У вас аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, с разрушением прилегающих костей лицевого скелета». 4-я стадия.

Лизе провели несколько курсов химиотерапии - не помогло, даже наоборот - опухоль продолжала расти. Потом врачи попробовали лучевую терапию. Провели обследование - результатов тоже не заметили. Лизу направили в Москву, в Медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, там снова провели обследования - опухоль на месте, удалять ее врачи не берутся, слишком сложно.

Сибирячка переводит оставшиеся деньги на благотворительность, активисты перепроверяют и документы детей. Фото: личный архив.

Только после этого Елизавета стала искать помощь за границей и открыла сбор средств. За ее случай взялась израильская клиника, опухоль удалили.

- После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу, - рассказала КП-Новосибирск Лиза. - В любом случае опухоль надо было удалять, иначе она начала бы гноиться, и я бы умерла.

Хейтеры в соцсетях зацепились как раз за тот факт, что удалили уже «обезвреженную» опухоль. Мол, это был не рак, а девушка всем врала. Перед тем как улететь на лечение за границу, Лиза прошла финальное обследование. В заключении врач-радиолог пишет: «На момент исследования убедительные данные о наличии опухолевой ткани с гиперметаболической активностью, в том числе в области первичной опухоли, не получено. Достоверно оценить метаболическую активность опухоли затруднительно». Мол, медики своим языком сообщили о ремиссии. Но Лиза уверяет: ничего не поняла. И думала, что ее отправили домой умирать. Вот она и цеплялась за шанс на операцию в Израиле.

Результаты обследований в израильской клинике до операции. Фото: личный архив.

«ДА, Я ПОШЛА НА ПЛЯЖ...»

В общей сложности семья Веремейчик собрала на лечение чуть больше 6 миллионов рублей. Услугами благотворительных фондов не пользовались, отчетность вели не регулярно. Девушка тратила деньги не только на врачей, но и на еду, одежду для двоих детей, транспорт, перелет для мужа в клинику, коммунальные расходы, платила за детский сад.

- Я спрашивала у подписчиков группы, в которой мы собирали деньги, можно ли мне тратить средства на жизнь. Ведь муж бросил работу - сидел с детьми, а пенсия по инвалидности от государства - всего 7 тысяч… Участники группы разрешили мне это сделать, - говорит Лиза.

Но вот участники другого сообщества - «Благотворительность на костях» - начали упрекать молодую маму за эти траты. Они считают, если люди жертвовали только на здоровье, то тратить средства нужно только по назначению. Некоторые активисты называют Лизу аферисткой. Пишут на ее страничке угрозы: обещают прийти и устроить митинг под окнами; утверждают, что знают, где живут она и ее семья; желают девушке смерти. Говорят еще, что написали заявление в полицию.

Девушке поступают угрозы в социальных сетях. Фото: личный архив.

Еще одной темой для хайпа стали фотографии Лизы на пляже в Израиле. «Доброжелатели» возмутились: как может больная раком дама нежиться на горячем песке, еще и фотки для «Инстаграма» делать? Ну не похожа на больную!

- Да, я пошла на пляж. Но почему мне этого нельзя было делать? Я хотела, чтобы у моих детей остались снимки, где я улыбаюсь, где я рядом с их папой, - отвечает злопыхателям девушка.

Остатки собранных средств Лиза обещала перечислить детям, которые нуждаются в серьезном лечении. Это она и сделала, отдав другим нуждающимся 800 тысяч рублей, но активисты БНК заинтересовались и этими финансовыми операциями. Они просят родственников детей показать документы, подтверждающие диагнозы.

Исследования ткани опухоли после ее удаления. Фото: личный архив.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с администратором сообщества БНК Еленой Салоидовой. Мы спросили:

- Почему Лизу называют аферисткой?

- Вся информация - в обсуждении. Если в скринах есть прямое обвинение, рекомендую обратиться к хозяину этих самых скринов, авторское право принадлежит ему, - ушла от ответа Елена.

- И все же какие-то доказательства есть? Может, вы видели документы, которые подтверждают, что Лиза не была больна? Хотим разобраться в ситуации, - все-таки пытаемся выйти на диалог.

- Чем смогла, тем уже помогла, - отрезала администратор.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, на чьей стороне правда в этой истории?

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