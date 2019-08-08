Теперь - без шашлыка: из Новосибирских парков будут убирать мангалы

СЕГОДНЯ 04:33 2019-08-08T09:12:04+03:00

«Впечатление, что приходят пожрать» - слушатели Радио «Комсомольская правда» рассуждают о шашлыках в парках Новосибирска 00:00 00:00

Власти намерены избавиться от шашлычников, которые жарят мясо в новосибирских парках.

- Мы регулярно получаем жалобы от горожан на наличие в центре города шашлычных. Особенно людям не нравится, когда шашлыки жарят в общественных местах, - пояснила КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

А что, действительно, думают об этом горожане? В эфире Радио «Комсомольская правда» мы предложили людям высказаться. Мнения оказались – и за, и против шашлыков. Некоторые слушатели были даже резковаты. Как, например, Надежда Владимировна.

- Люди приходят в парк отдохнуть. Из дома приходят, уже сытые. И такое впечатление, что все приходят пожрать. Это невыносимо конечно, - сказала слушательница, позвонив в студию.

Другие мнения – в записи программы.