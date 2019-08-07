2019-08-07T18:11:34+03:00
Общество

Анна Терешкова: из новосибирских парков уберут шашлычные

В мэрии заверили, что об этом просили сами горожане
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Из парков уберут шашлычные. Но там, где уместно, они останутсяИз парков уберут шашлычные. Но там, где уместно, они останутсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Похоже, скоро о том, чтобы поесть шашлык в парке, новосибирцам придется забыть. Об этом заявили в мэрии Новосибирска.

- Мы регулярно получаем жалобы от горожан на наличие в центре города шашлычных. Особенно людям не нравится, когда шашлыки жарят в общественных местах – в парках культуры и отдыха, - сообщила в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. – Думаю, замечания вполне справедливы. Таким точкам общепита – не место в центральных парках. Мы приняли решение о том, что после окончания действия арендных договоров с владельцами шашлычных директора парков продлевать их срок не будут.

Первой закроют точку общепита «Fish point» в парке Берёзовой рощи. По мнению жителей района, там всегда очень шумно, громкая музыка, а между посетителями часто бывают конфликты и даже драки. По словам Анны Терешковой, на месте этой точки в ближайшее время сделают детское кафе – тихое, спокойное место, которое гораздо уместнее для этого парка.

- Запреты на шашлыки коснуться не всех парковых зон города. Мы планируем убрать шашлычные из центра. Уличных шашлычных не будет в Первомайском сквере, на Михайловской набережной, в Центральном парке и на территории Берёзовой рощи, - сообщили в Департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

Но есть и хорошие новости:шашлычные останутся в ПКиО «У моря Обского», в парке Бугринской рощи, в Заельцовском парке и Сосновом бору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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