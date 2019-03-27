Миллиардера Михаила Абызова, отвечавшего за сибирскую энергетику, обвиняют в создании организованного преступного сообщества

СЕГОДНЯ 04:03 2019-03-27T06:55:42+03:00

«Поселить Абызова в хрущевку пожизненно!» – слушатели Радио «Комсомольская правда» прокомментировали задержание экс-министра 00:00 00:00

Бывшему министру Михаилу Абызову предъявлено обвинение. По данным Следственного комитета России экс-чиновник и миллиардер создал преступное сообществ, совершил мошенничество.

- В период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с иными лицами он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, - сообщает представитель СКР Светлана Петренко.

Михаил Абызов в течение шести лет являлся министром Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства». До этого возглавлял совет директоров холдинг RU-COM, в состав которого входила «Сибирская энергетическая компания» (ОАО«Сибэко») - основной поставщик тепла в Новосибирской области.

Следствие считает, что Абызов действовал совместно с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым, Сергеем Ильичевым. Ведомство не называет должностей этих лиц, но известно, что среди топ-менеджеров в сфере энергетики есть обладатели таких имен.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».