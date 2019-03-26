2019-03-26T22:06:01+03:00
Общество

Спецслужбы задержали Михаила Абызова, из-за которого в Новосибирске пытались поднять тарифы на коммуналку

По данным следствия, бывший министр создал и возглавил преступное сообщество и вместе с другими топ-менеджерами похитил 4 миллиарда рублей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Официальный доход Михаила Абызова за год – 181 миллион рублей.Официальный доход Михаила Абызова за год – 181 миллион рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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4 миллиарда рублей! В таких хищениях следствие подозревает Михаила Абызова и его соучастников. Поражает как сумма, так и статус персон, уличенных в финансовых махинациях. Делом занимаются Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России. По масштабности журналисты уже сравнивают это задержание с арестом сенатора Аруфа Арашукова.

Экс-министра задержали за хищение 4 миллиардов рублей.

ВЫМАНИЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Михаил Абызов в течение шести лет являлся министром Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства». До этого возглавлял совет директоров бизнес-группы RU-COM. Это – огромный холдинг, который занимается энергетикой. В том числе – атомной.

В состав холдинга входила «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «Сибэко») - основной поставщик тепла в Новосибирской области. С этой компанией и связана афера.

- Путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиарда рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщает Следственный комитет России.

По неофициальной информации, Абызов проживал в Италии и США. Для задержания правоохранители выманили топ-менеджера из-за рубежа.

VIP-КОМАНДА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

По данным СКР, действовал Абызов не один – «создал и возглавил преступное сообщество». Следствие называет имена и тех, кого считает подельниками экс-министра: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов, Сергей Ильичев.

Ведомство не называет должностей этих лиц, но известно, что среди топ-менеджеров в сфере энергетики есть обладатели таких имен.

Николай Степанов - бывший гендиректор ООО RU-COM, сейчас является президентом Новосибирской Федерации самбо (и вице-президентом всероссийской федерации).

Подозреваемый Николай Степанов – «главный самбист» Новосибирской области. Фото: sambonsk.ru

Подозреваемый Николай Степанов – «главный самбист» Новосибирской области. Фото: sambonsk.ru

Максим Русаков – член совета директоров АЭ «РЭС» и заместитель гендиректора.

Галина Фрайденберг работала заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС. Два года назад она от имени предприятия получила от новосибирского правительство диплом за победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Галина Фрайденберг получила диплом за «высокую социальную эффективность».

Галина Фрайденберг получила диплом за «высокую социальную эффективность».

Александр Пелипасов до 2015 года был генеральным директором ОАО «СИБЭКО». В 2003 году был награжден благодарностью Министерства энергетики РФ, а в 2006 - почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.

Сергей Ильичев лишь два месяца назад покинул пост генерального директора АО «РЭС», занимавший должность почти десять лет.

- Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, - сообщает Следственный комитет.

В действиях сообщников правоохранители усматривают состав двух статей уголовного кодекса - 210 и 159 (создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ

Примечательно, что возмещать похищенные миллиарды едва не пришлось (а возможно – еще придется) обычным потребителям. В 2017 году власти Новосибирской области объявили о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги. Их собирались поднять на 15%.

В 2017 году новосибирцам предложили покрыть расходы поставщиков энергии. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В 2017 году новосибирцам предложили покрыть расходы поставщиков энергии.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Власти объясняли, что на ремонт сетей требуются деньги. А нужных сумм у поставщиков энергии не достает, вероятно, если бы деньги не были бы похищены, не встал бы даже вопрос о повышении тарифов.

- Средства, появляющиеся за счет повышения тарифа, будут взяты под жесткий контроль. Они пойдут не на дивиденды и «Лексусы», а на инвестиции по содержанию теплотрасс, - объяснял тогда губернатор региона Владимир Городецкий.

Однако после серии митингов такое повышение отменили. Губернатор объявил, что тарифы поднимут только на 4%.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске. По данным Википедии, трудиться начал в 14 лет, устроившись разнорабочим в типографию. В 1998 году был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

С 2006 года по 2012 года занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM. Награжден премией Правительства РФ за разработку и внедрение научных основ управления федеральным оптовым рынком электроэнергии.

По итогу 2017 года Михаил Абызов задекларировал доход в 181 миллион рублей, а также – два автомобиля, вертолет и другую технику. У дочери и сына Абызова задекларировано по несколько домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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