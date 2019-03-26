Спецслужбы задержали Михаила Абызова, из-за которого в Новосибирске пытались поднять тарифы на коммуналку

4 миллиарда рублей! В таких хищениях следствие подозревает Михаила Абызова и его соучастников. Поражает как сумма, так и статус персон, уличенных в финансовых махинациях. Делом занимаются Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России. По масштабности журналисты уже сравнивают это задержание с арестом сенатора Аруфа Арашукова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699468" frameborder="0"></iframe> Экс-министра задержали за хищение 4 миллиардов рублей.

ВЫМАНИЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Михаил Абызов в течение шести лет являлся министром Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства». До этого возглавлял совет директоров бизнес-группы RU-COM. Это – огромный холдинг, который занимается энергетикой. В том числе – атомной.

В состав холдинга входила «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «Сибэко») - основной поставщик тепла в Новосибирской области. С этой компанией и связана афера.

- Путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиарда рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщает Следственный комитет России.

По неофициальной информации, Абызов проживал в Италии и США. Для задержания правоохранители выманили топ-менеджера из-за рубежа.

VIP-КОМАНДА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

По данным СКР, действовал Абызов не один – «создал и возглавил преступное сообщество». Следствие называет имена и тех, кого считает подельниками экс-министра: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов, Сергей Ильичев.

Ведомство не называет должностей этих лиц, но известно, что среди топ-менеджеров в сфере энергетики есть обладатели таких имен.

Николай Степанов - бывший гендиректор ООО RU-COM, сейчас является президентом Новосибирской Федерации самбо (и вице-президентом всероссийской федерации).

Подозреваемый Николай Степанов – «главный самбист» Новосибирской области. Фото: sambonsk.ru

Максим Русаков – член совета директоров АЭ «РЭС» и заместитель гендиректора.

Галина Фрайденберг работала заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС. Два года назад она от имени предприятия получила от новосибирского правительство диплом за победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Галина Фрайденберг получила диплом за «высокую социальную эффективность».

Александр Пелипасов до 2015 года был генеральным директором ОАО «СИБЭКО». В 2003 году был награжден благодарностью Министерства энергетики РФ, а в 2006 - почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.

Сергей Ильичев лишь два месяца назад покинул пост генерального директора АО «РЭС», занимавший должность почти десять лет.

- Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, - сообщает Следственный комитет.

В действиях сообщников правоохранители усматривают состав двух статей уголовного кодекса - 210 и 159 (создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ

Примечательно, что возмещать похищенные миллиарды едва не пришлось (а возможно – еще придется) обычным потребителям. В 2017 году власти Новосибирской области объявили о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги. Их собирались поднять на 15%.

В 2017 году новосибирцам предложили покрыть расходы поставщиков энергии.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Власти объясняли, что на ремонт сетей требуются деньги. А нужных сумм у поставщиков энергии не достает, вероятно, если бы деньги не были бы похищены, не встал бы даже вопрос о повышении тарифов.

- Средства, появляющиеся за счет повышения тарифа, будут взяты под жесткий контроль. Они пойдут не на дивиденды и «Лексусы», а на инвестиции по содержанию теплотрасс, - объяснял тогда губернатор региона Владимир Городецкий.

Однако после серии митингов такое повышение отменили. Губернатор объявил, что тарифы поднимут только на 4%.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске. По данным Википедии, трудиться начал в 14 лет, устроившись разнорабочим в типографию. В 1998 году был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».

С 2006 года по 2012 года занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM. Награжден премией Правительства РФ за разработку и внедрение научных основ управления федеральным оптовым рынком электроэнергии.

По итогу 2017 года Михаил Абызов задекларировал доход в 181 миллион рублей, а также – два автомобиля, вертолет и другую технику. У дочери и сына Абызова задекларировано по несколько домов.