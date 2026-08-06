В Новосибирске мужчина с пистолетом на глазах у ребенка избил свою жену

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие сутки сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ довелось повзаимодействовать с представителями трех основных экстренных служб - пожарной охраны, полиции и скорой помощи.

В 8.55 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана к бару на улице Есенина. Женщина лет сорока вышла из заведения на улицу, но ввиду сильнейшего алкогольного опьянения идти не смогла и заснула, улегшись на землю у входа. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-72 привели женщину в чувство, подняли на ноги и затем передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована.

В 13.15 кнопка тревожной сигнализации была нажата в агентстве недвижимости на улице Одоевского. Пьяные мужчина и женщина распивали на улице спиртное, сидя на ограждении окна риелторской компании, после чего начали скандалить друг с другом и бить по стеклам. Нарушители были задержаны оперативно прибывшим экипажем ГБР-79 и переданы сотрудникам отдела полиции «Первомайский».

В 14.56 в охраняемом ГВАРДИЕЙ магазине по продаже хозтоваров на улице Комсомольской сработала автоматическая пожарная сигнализация. Бойцы ГБР-11 выяснили, что в светильнике около входа в торговый зал лопнула лампа, от нее загорелась плита потолочного покрытия. На место ЧП была вызвана пожарная охрана, которая потушила огонь. Площадь горения составила не более 1 квадратного метра, пострадавших в результате пожара нет.

Вчера в 7 часов вечера кнопка тревожной сигнализации была активирована в алкомаркете на улице Дубравы. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-78 разняли сцепившихся в драке мужчин - пьяного посетителя и работника магазина. Оказалось, что покупатель сильно нагрубил кассирше и сотрудник решил встать на ее защиту. Поскольку в результате потасовки у хулигана оказалась разбита губа и выбит зуб, на место происшествия были вызваны и скорая, и полиция. Последним предстоит разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

В 20.47 по заявке полиции ГБР-85 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ была направлена к дому в микрорайоне Околица, где вместе с правоохранителями «гвардейцам» предстояло задержать пьяного вооруженного мужчину, избивавшего на глазах у малолетнего ребенка свою жену. О том, что у агрессора имеется пистолет, полицейским сообщила по телефону сама пострадавшая. Нарушитель был задержан и доставлен бойцами ГБР в межмуниципальный отдел полиции «Новосибирский».