700 участников соберёт Сбер на Всероссийский слёт волонтёров в Красноярске

Фото: Пресс-служба Сбер

Мероприятие пройдет под слоганом «Энергия единства в сердце Сибири». Организаторы приготовили для участников большую программу: панельные дискуссии на актуальные вопросы развития волонтёрства и его влияния на общество, бизнес, человека, наследие для страны.

Финальный день слёта будет полевым, команда разделится на 5 активностей. Одна команда отправится на высадку 185 деревьев хвойных пород на острове Молокова и сделают свой вклад в первый этап благоустройства территории. Другая команда поможет в расчистке территории историко-культурного пространства «Казачья слобода», которое в дальнейшем планируется отреставрировать как объект архитектурного наследия. Одной из волонтёрских активностей станет «Граффити джем» - помощь в реставрации подпорной стены на центральной набережной, превращением её в уличную галерею для художников-граффитистов. Также ребята посетят Центр научного волонтёрства «Норникеля», который организует в рамках полевого дня Слёта игропрактику и уборку на тропе заповедника «Красноярские столбы». Часть команды отправится на уборку территории острова Татышев.

В преддверии Слёта Сбер собрал в Красноярске партнёров на круглый стол, где рассказал о значимости корпоративного волонтёрства для сотрудников и собственников компаний. Также за месяц до Слёта волонтёры Сбера запустили марафон добрых дел в Красноярском крае и провели более 40 активностей.

Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбера:

- В этом году Красноярск принимает Всероссийский Слёт волонтеров Сбера. Это большое событие для города, для людей, для нашего наследия. На мероприятии соберутся как представители волонтёрских движений Сбера из разных городов, так и волонтёры предприятий региона и страны. Мы вместе подискутируем на важные темы, поднимем актуальные вопросы и поделимся опытом. Волонтёры будут помогать восстанавливать объекты городского наследия, проводить уборку территорий парков и скверов, что особенно важно в преддверии 400-летия нашего города.

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