«Ростелеком», Единая Россия и «Леста» проведут кибертурнир «Битва за Москву»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Киберспортивный турнир «Битва за Москву» пройдет в два этапа. Отборочные онлайн-соревнования продлятся до 23 августа 2026 года включительно. На этом этапе сражения проводятся в режиме «Случайный бой», где каждый участник играет сам за себя. Десять игроков, показавшие лучшие результаты по итогам онлайн-отбора, получат приглашение на финал в Москве. Решающие битвы состоятся 6 сентября 2026 года в Музее Победы на Поклонной горе - крупнейшем музее истории Великой Отечественной войны.

В преддверии финала состоится жеребьевка, по результатам которой игроки будут разделены на две команды. Таким образом, главные сражения пройдут в командном режиме «Атака/оборона» на карте «Битва за Москву».

Принять участие в «Битве за Москву» могут граждане России, достигшие 18 лет. Игроки младше 18 лет допускаются к турниру только при наличии письменного согласия родителей или опекунов. Все участники, сыгравшие не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы «Игры Ростелеком» (18+) и студии «Леста». Общий призовой фонд турнира составит 3 800 000 единиц игрового золота.

Подготовиться к турниру и прокачать свой аккаунт в «Мире танков» (12+) можно на платформе «Игры Ростелеком», где подставлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

Организаторами соревнования по онлайн-игре «Мир танков» выступили «Ростелеком», партия «Единая Россия», игровая студия «Леста» и Музей Победы.

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