«Единая Россия» подписала соглашение о взаимодействии между Общественной палатой РФ и политическими партиями

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов с 18 по 20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.

- Для «Единой России» основная цель в этой кампании - легитимный результат. Обеспечить его нам будут помогать почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно. У нас создана технологическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать все происходящее на избирательных участках, и я призываю все политические партии к конструктивному взаимодействию, - сказал член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.

На выборах 2026 года по всей стране будут работать свыше 89 тысяч участковых избирательных комиссий.

По словам Сергея Перминова, в каждом субъекте РФ партия развернет ситуационные центры для наблюдения за ходом голосования и проверки сообщений о возможных нарушениях.

Ситуационный центр в Новосибирской области будет функционировать на площадке регионального исполкома «Единой России».

- Региональное отделение «Единой России» традиционно в преддверии выборов всех уровней заключает соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Новосибирской области. Палата уже проводит обучающие семинары для наблюдателей, в них участвуют и наблюдатели от «Единой России», которые затем будут следить за ходом голосования на избирательных участках. Кроме того, для обеспечения открытости, честности и легитимности хода выборов в Новосибирской области будет создан центр общественного видеонаблюдения, где в течение всех трех выборных дней будут вместе работать представители политических партий, общественных организаций. Задача - отслеживать возможные нарушения, следить за ходом голосования. Такой формат контроля позволяет оперативно выявлять и реагировать на спорные моменты в дни голосования, - подчеркнула замсекретаря реготделения партии, руководитель исполкома Юлия Швец.

Напомним, ранее Центризбирком зарегистрировал утвержденный на первом этапе Съезда партии список «Единой России» на выборах в Госдуму. В него вошли более 600 человек, в том числе 76 участников специальной военной операции. Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.