Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

Квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми. Фото: Пресс-служба ГК «Расцветай»

- Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж - широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

В шаговой доступности - пять детских садов, семь школ, гимназия № 7, а также две школы искусств - все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом - крупные гипермаркеты, торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шопинг.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья - улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности - остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разных направлениях ходит 12 маршрутов общественного транспорта. В 15 минутах езды от «Цветного бульвара» - метро «Площадь Маркса» - центр новосибирского левобережья, в 10 минутах - ТРЦ «МЕГА».

В квартале «Цветной бульвар» придомовая территория зонирована для разных сценариев отдыха. Фото: Пресс-служба ГК «Расцветай»

Неоспоримое достоинство квартала - окружение зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Придомовая территория квартала «Цветной бульвар» зонирована для разных сценариев отдыха. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Офис продаж: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

Телефон (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

Застройщик: ООО «СЗ «Вербена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Расцветай на Красном». ИНН 5406655430. erid: 2W5zFJRM8bK