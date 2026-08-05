Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит объективность результатов ЕДГ в Новосибирской области

Фото: Ильнар Салахиев

В соответствии с техническим заданием до 31 августа специалисты «Ростелекома» установят оборудование на 986 объектах: в их числе 942 участковые и 44 территориальные избирательные комиссии. На каждом объекте будет смонтирован комплекс, включающий две видеокамеры, коммутационные устройства, источник бесперебойного питания и оборудование канала связи.

Монтаж камер выполняется с учетом строгих требований к обзору. В поле зрения объективов попадут все ключевые зоны: от мест выдачи бюллетеней до избирательных ящиков. Трансляция изображения будет осуществляться на специализированный служебный портал, доступ к которому получат зарегистрированные кандидаты и общественные наблюдатели.

Для удобства контроля за ходом выборов в Центре общественных наблюдателей будет развернута профессиональная видеостена. Она позволит отсматривать трансляции с участков в режиме «листопад», при котором кадры плавно сменяют друг друга для максимально комфортного восприятия информации. Кроме того, провайдер оборудует в центре рабочие места с доступом на портал видеонаблюдения.

Фото: Ильнар Салахиев

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Помимо онлайн-трансляции мы обеспечим резервирование видеопотока в защищенном облаке «Ростелекома». Данные будут передаваться по отказоустойчивым каналам связи и размещаться в современных ЦОД с многоуровневой системой киберзащиты. Масштаб нашей ИТ-инфраструктуры и накопленная годами экспертиза гарантируют абсолютную надежность передачи и хранения информации.

Наталья Кошкина, председатель Избирательной комиссии Новосибирской области:

- Видеонаблюдение - один из инструментов обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса. Система позволяет объективно фиксировать происходящее на участках в режиме реального времени, что повышает уровень общественного доверия к организации и проведению выборов.

Справка: в сентябре 2026 года в регионе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области.

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