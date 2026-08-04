Cибиряки отправились изучать Русский Север

Фото: Анна Коваленко

В прошедших мае-июне количество поездок из Сибири в Архангельскую область увеличилось на 26%. Мурманскую область и Карелию посетили на 14% больше сибиряков, чем год назад. Благодаря хорошему покрытию Т2 на туристических маршрутах, путешественники активно использовали мобильный 4G-интернет и голосовую связь. В мае-июне каждый сибирский турист в среднем использовал в поездках по северо-западу на 33% больше трафика, чем годом ранее. Звонили тоже больше - голосовой трафик в расчете на одного клиента Т2 вырос на 31%.

Примечательно, что рост турпотока из Сибири в северо-западные регионы наблюдался и зимой. С декабря 2025 по февраль 2026-го Карелия и Архангельская область приняли на 25% больше сибирских путешественников в сравнении с предыдущей зимой. Только Мурманская область сохранила зимний турпоток из Сибири на уровне прошлого года.

Фото: Анна Коваленко

Карелия привлекает туристов многочисленными озерами, музеем-заповедником «Кижи» с уникальной деревянной многокупольной церковью и горным парком «Рускеала», Архангельская область - Соловецким архипелагом, деревянным зодчеством и природными заповедниками, Мурманская область - Хибинами, природным парком «Териберка» и возможностью увидеть китов в Баренцевом море.

Исследование включало анализ поездок клиентов T2 из девяти регионов макрорегиона «Сибирь»: Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Кузбасса, Алтайского края, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Для выявления тенденций оператор использовал обезличенный массив данных.

Т2 развивает собственное «коробочное» решение для геоаналитики - платформу, построенную на обезличенных больших данных (big data). Сервис содержит десятки аналитических отчетов, где можно оценить общую численность туристов в регионе и конкретном месте, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов путешественников, составить портрет посетителей. Аналитика турпотоков будет полезна ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов и развивать инфраструктуру.

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