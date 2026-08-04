Новосибирцы стали чаще летать на Мальдивские острова

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

У новосибирцев топ-10 самых популярных направлений, по данным оператора, выглядит так: Турция, Китай, Вьетнам, Таиланд, Абхазия и Грузия, а также страны СНГ - Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан. Совокупно на них приходится около 80% от всех абонентов, выезжающих за границу.

При этом интерес жителей Новосибирской области к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью пользуются острова Азии. Среди самых востребованных - Мальдивы (+31%), Япония (+9%). Есть спрос на островные государства Индонезия и Сингапур. По европейскому направлению рост турпотока показала Великобритания (+9%).

Если анализировать общероссийские данные, то наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

- Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически, - рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.