Новосибирец оплатил покупку в кафе фальшивой двухтысячной купюрой

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 26 попыток хищения чужого имущества и 47 нарушений общественного порядка.

31 июля в 10.35 кнопка тревожной сигнализации была нажата в одном из магазинов Ленинского района Новосибирска. Шестеро молодых мужчин открыто похитили с витрины бутылку виски, после чего спокойно расположились на улице неподалеку от места преступления. Подошедшим к ним для разбирательства директору магазина и сотруднику службы безопасности один из компании грабителей пригрозил применением ножа, поэтому сотрудникам пришлось ретироваться. Вызванным после этого на место происшествия бойцам ГБР ГВАРДИИ по горячим следам удалось задержать только одного из нарушителей, он был передан сотрудникам полиции.

Вчера, 2 августа, в 14.08 в этом же магазине вновь за кражу бутылки виски бойцы ГБР-81 Агентства Безопасности задержали еще одного нарушителя из той самой банды, как раз того, который угрожал ножом. «Гвардейцы» также передали его в полицию.

1 августа в 8.20 в магазине на улице Ленина в селе Барышево произошел настоящий перформанс. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина, которому примерно 35 лет, открыто похитил и немедленно начал распивать бутылку виски, а еще две бутылки привел в негодность, открыв их. Нарушитель был задержан бойцами ГБР-79 и ГБР-80 ГВАРДИИ и передан в отдел полиции Кольцово.

В тот же день вечером, в 20.52, хищение путем мошенничества мужчина примерно того же возраста совершил в кафе на улице Ватутина. Он заказал блюдо навынос, оплатил его двухтысячной купюрой и ушел, забрав сдачу, но не дожидаясь самого заказа. Это вызвало у работников подозрение. Внимательно рассмотрев купюру, которой мужчина рассчитался, они заметили, что она фальшивая. Только тогда они нажали тревожную кнопку и вызвали охрану. Бойцы ГБР-73 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ нашли и задержали мошенника на улице Сибиряков-Гвардейцев. Он был передан сотрудникам полиции для привлечения к ответственности.

2 августа в 5.21 два экипажа ГБР ГВАРДИИ выехали по сигналу тревожной кнопки в пивбар на улице Советской. Нетрезвый мужчина угрожал применением большого охотничьего ножа курившим возле бара людям. Узнав, что вызвана охрана, он убежал. «Гвардейцы» нашли и задержали его в 500 метрах от бара и передали правоохранителям.