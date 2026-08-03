«СберТройка» запускает акцию для пассажиров Новосибирска при оплате проезда через чат-бот в мессенджере MAX

Фото: Пресс-служба Сбер

«СберТройка» развивает цифровую транспортную экосистему, предлагая пассажирам максимальное разнообразие сценариев оплаты проезда. Запуск акции в MAX - логичное продолжение этой стратегии, направленной на повышение доступности и комфорта поездок.

Принять участие в акции могут все жители Новосибирской области. Для получения подарка пассажиру достаточно оплачивать проезд через MAX - поездки будут копиться автоматически, а получить вознаграждение можно будет в Центре обслуживания населения по адресу ул. Ядринцевская, д. 19А.

Регистрация проезда осуществляется в несколько шагов. Для начала необходимо установить мессенджер и авторизоваться в чат-боте «СберТройки». Пассажиры с правом на льготу могут подтвердить ее, связав аккаунт с порталом «Госуслуги». Сама регистрация происходит путем сканирования QR-кода на валидаторе при посадке в транспорт: система проверит льготный абонемент (при его наличии) и зафиксирует поездку.

- Развитие цифровых сервисов в общественном транспорте является одним из направлений федерального проекта «Государство для людей». Наша задача не просто внедрять новые технологии, а делать поездки для жителей региона проще, удобнее и доступнее. Мы последовательно расширяем возможности безналичной оплаты, внедряем современные отечественные сервисы и создаём такие условия, при которых получение транспортных услуг становится максимально комфортным для каждого пассажира, - отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

- Мы благодарны Правительству Новосибирской области за взаимодействие и поддержку в развитии современных транспортных сервисов в регионе. Мы системно расширяем линейку способов оплаты проезда, чтобы пассажиры могли пользоваться удобным для них способом. Запуск акции в связке с MAX - это часть большой работы по внедрению цифровых решений. Теперь пассажиры не только экономят время на оплату проезда, но и получают дополнительные бонусы за каждую поездку, - добавила Генеральный директор «СберТройки» Елена Колесникова.

с 1 марта 2026 года в Новосибирской области компания «СберТройка» запустила сервис подтверждения льгот на проезд через национальный мессенджер MAX. Это совместный проект «СберТройки», Минтранса РФ, Минцифры РФ и MAX - он реализуется в рамках 156 ФЗ от 24 июня 2025 года.

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