Энергетики до конца августа завершат ремонт двух сложных участков в центре Новосибирска

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Работы по замене теплосети возле одного из символов города - Дома с часами - близки к завершению. Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», вместо 36-летней тепломагистрали здесь проложены новые трубы протяженностью 136 м.

По словам представителей компании, на большей части отрезка теплотрассы лотки с новыми коммуникациями уже закрыты. Предварительно подрядчик сделал всю необходимую тепло- и гидроизоляцию.

Работы, включая благоустройство, энергетики планируют завершить до 25 августа. Затем движение будет открыто.

Теплосеть обеспечивает теплом 2 036 жителей, к ней подключены 23 многоквартирных дома, школа, четыре лечебных учреждения и два вуза, а также еще 44 объекта, в том числе, офисные здания и предприятия.

В прошлом году на улице Коммунистической энергетики уже заменили участок тепломагистрали протяженностью почти 200 м.

Фото: Пресс-служба СГК-Новосибирск

Завершается первый этап работ и на улице Серебренниковской возле здания банка.

Здесь по проекту меняют 135 метров труб - вместо старой теплосети, проложенной 66 лет назад. В ближайшее время энергетики приступят ко второму этапу ремонта, а до конца августа планируется завершить все мероприятия и благоустроить территорию.

В компании пояснили, что на данном участке обошлись без подрядчиков, все работы выполняет ремонтный цех Новосибирской теплосетевой компании. Работы спланированы так, чтобы не перекрывать трамвайное и автомобильное движение, однако, совсем без ограничений для автомобилей не обошлось.

Эффект от капремонта смогут почувствовать свыше 1400 новосибирцев - к магистрали подключены 49 объектов, в том числе 14 многоквартирных домов, больница и колледж.

Также повысится качество параметров теплоснабжения у жителей в районе вокзала, улиц Вокзальная магистраль, Щетинкина, М. Горького, Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая.

Всего в 2026 году с учетом модернизации, капитального и текущего ремонта новосибирские энергетики планируют заменить в городе более 61 км теплосетей.