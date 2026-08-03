Кибертанки пошли в бой: «Ростелеком» объявляет участников «Битвы заводов» от Новосибирской области

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Всего в соревнованиях по игре «Мир танков» (12+) принимают участие 47 промышленных предприятий России. Масштабный турнир организован при поддержке онлайн-платформы «Игры Ростелеком» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, игровой студией «Леста» и Агентством креативных индустрий.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Киберспорт сегодня объединяет миллионы людей по всей стране, и сотрудники промышленных предприятий - не исключение. Новосибирскую область в федеральных соревнованиях «Битва заводов» представляют две команды. Желаю им азартных и увлекательных матчей, и уверенного продвижения к финалу! Думаю, что такой турнир станет ярким примером того, как современные технологии помогают укреплять командный дух и находить новых друзей и единомышленников.

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