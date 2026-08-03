Банк Уралсиб стал партнером Всероссийской конференции «Инженерная биология и биофармацевтика»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Организатором форума выступил Институт химической биологии и фундаментальной медицины имени Д.Г.Кнорре, партнером стал Банк Уралсиб. Конференция собрала ведущих российских и зарубежных ученых – исследователей в области инженерной биологии и биофармацевтики.

На форуме рассматривались научно-практические вопросы в области инженерной биологии и биофармацевтики, участники конференции представляли свою продукцию, а также новейшие разработки, обсуждали перспективы сотрудничества.

- Банк Уралсиб не первый раз выступает партнером научных конференций, мы считаем эту поддержку важной составляющей нашей работы. Такие мероприятия дают возможность ученым представить свои научные исследования и разработки, принять участие в научных дискуссиях, познакомиться с коллегами из других регионов и стран, обсудить перспективы сотрудничества, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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