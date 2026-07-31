Новосибирец пожаловался в полицию на хакеров, уничтоживших игры на его компьютере

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Курьезный случай произошел сегодня ночью в Новосибирске. В 1.46 отдел полиции «Ленинский» направил два экипажа ГБР ГВАРДИИ в пункт полиции № 1 на улице Кирзаводской, поскольку оперативная дежурная пожаловалась, что в дверь к ней ломится пьяный мужик.

«Гвардейцы» застали на месте происшествия мужчину 45 лет, явно в нетрезвом состоянии. Он пояснил, что на отчаянные меры его толкнуло якобы бездействие правоохранителей, никак не отреагировавших на поданное им еще днем заявление о возбуждении уголовного дела, из-за чего он не может играть в компьютер. Далее с его слов стало известно, что некие хакеры взломали его компьютер и ограничили доступ к играм. Не дождавшись результатов рассмотрения своего заявления, вполне взрослый мужчина употребил спиртное и пришел в полицию, чтобы выяснить, когда же он уже наконец-то сможет играть. То, что на дворе ночь, его нисколько не смутило.

Оперативная дежурная подтвердила: данный гражданин действительно обращался в пункт полиции. Но вел он себя при этом агрессивно, много матерился и даже перешел на оскорбления. Поэтому и дело было возбуждено по неожиданной для заявителя статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

«Гвардейцы» сообщили агрессору о принятом в его отношении решении. По лицу мужчины было видно, что такого результата он от правоохранителей не ожидал. Обреченно вздыхая, он побрел домой - задерживать его указаний не было.