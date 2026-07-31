В Новосибирске суд оштрафовал директора стрелкового клуба с незаконным оружием

Руководителя обвинили в незаконном приобретении, хранении или ношении гражданского огнестрельного оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Новосибирска назначил директору ООО «Стрелковый клуб «Магнум» штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения. В мае 2026 года руководитель организации был признан виновным по статье 20.8 КоАП РФ за незаконные приобретение, хранение или ношение гражданского огнестрельного оружия.

Директор клуба попытался обжаловать решение, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения и малозначительность, но районный суд не нашел оснований для отмены постановления. Жалобу оставили без удовлетворения.

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