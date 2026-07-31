По Народной программе, поддержанной фракцией «Единая Россия», в Татарске возводят социальное жилье

Фото: Мария БОЙКО

В новом микрорайоне Татарска, на улице Зеленой, возводят целый комплекс жилья для молодых специалистов и выпускников детских домов.

Строительство развернуто и на улице Клубной: два дома уже сданы, возводится третий.

В планах - не только создание жилого фонда, но и развитие инфраструктуры: благоустройство дорог, подъездных путей, а в перспективе и создание парковой зоны.

Фото: Мария БОЙКО

Татарск - один из примеров успешной реализации комплексного развития сельских территорий, при господдержке это направление войдет в новую Народную программу «Единой России», подчеркнул депутат Госдумы Олег Иванинский.

- Решение жилищного вопроса - не просто выполнение социальных обязательств перед детьми-сиротами, но и привлечение и сохранение на местах молодых кадров. Развитие села - это и развитие города. Когда учитель или врач едет в район и знает, что его ждет современная благоустроенная квартира на основании федерального законодательства, он уверенно остается здесь работать, создавать семью и растить детей, - сказал депутат.