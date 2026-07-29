В Новосибирске пьяный экс-супруг пытался проникнуть в квартиру бывшей жены

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

28 июля в 22.25 в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила жительница дома по улице Сухарной. Женщина сообщила, что к ней в квартиру, расположенную на втором этаже, ломится бывший муж, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Она предупредила, что бывший пьян и агрессивен, часто поднимал на нее руку и она серьезно опасается за себя и своих детей.

Первыми на вызов в 22.30 прибыли бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ, следом за ними - 77-й экипаж.

Увидев людей в форме, мужчина ударился в бега. Обнаружить и задержать его «гвардейцам» удалось на 17-м этаже, где он прятался на балконе.

Нарушителя бойцы ГБР передали вызванному на место происшествия полицейскому автопатрулю. Хулигану предстоит по закону ответить не только за грубое нарушение общественного правопорядка в жилом доме, но и за причиненный в результате дебоша материальный ущерб: ломая дверь, экс-супруг оторвал от нее металлическую ручку.