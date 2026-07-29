Прокуратура Искитима проверяет детский лагерь «Чкаловец»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку в детском лагере «Чкаловец». Поводом для этого стали сообщения о том, что дети в лагере начали болеть.
Следователи и прокуроры хотят понять, как в лагере принимали детей, как организовывали их питание и оказывали медицинскую помощь. Также специалисты проверят, соблюдала ли администрация требования безопасности на территории лагеря.
Сейчас следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ проводит уголовно-процессуальную проверку. Прокуроры внимательно следят за тем, как идут расследование и какие результаты оно принесет.
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