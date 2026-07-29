Прокуратура Искитима проверяет детский лагерь «Чкаловец»

В Искитимском районе проверяют работу лагеря «Чкаловец». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку в детском лагере «Чкаловец». Поводом для этого стали сообщения о том, что дети в лагере начали болеть.

Следователи и прокуроры хотят понять, как в лагере принимали детей, как организовывали их питание и оказывали медицинскую помощь. Также специалисты проверят, соблюдала ли администрация требования безопасности на территории лагеря.

Сейчас следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ проводит уголовно-процессуальную проверку. Прокуроры внимательно следят за тем, как идут расследование и какие результаты оно принесет.

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