Следователи начали проверку из-за инфекции в новосибирском детском лагере

В Искитимском районе Новосибирской области начали проверку из-за болезни детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области началась доследственная проверка. Поводом для действий правоохранительных органов стали сообщения в социальных сетях о том, что в одном из летних лагерей заболело несколько детей. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Судя по всему речь идет о лагере «Чкаловец». Там досрочно завершили третью летнюю смену для старшей дружины. Решение было принято на основании предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Следователь следственного отдела по Искитимскому району уже организовал проверку, чтобы разобраться в ситуации. На место происшествия выехали сотрудники следственного управления. Сейчас специалисты устанавливают все фактические обстоятельства случившегося и выясняют, что именно произошло в лагере.

По итогам этой работы ведомство примет процессуальное решение.

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