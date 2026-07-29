Кто качает больше всех: Т2 изучил трафик в сибирской глубинке

Фото: Пресс-служба T2

Первое место занял небольшой кузбасский поселок Алтамаш, где каждый абонент оператора в среднем использует 95 гигабайт мобильного интернета в месяц.

«Интернет-столица» Сибири - поселок Алтамаш - находится на юге Кемеровской области, в 25 километрах от Таштагола, на территории Шорского национального парка, и относится к категории малых - там постоянно проживают всего 300 человек. Т2 обеспечил связь в поселке в конце 2025 года. В Алтамаше установили отечественную базовую станцию «Булат».

На втором месте рейтинга Т2 - село Воронково Таврического района Омской области, жители которого используют по 80 Гб мобильного интернета в месяц. На третьем месте - село Курмач-Байгол Турочакского района Республики Алтай с трафиком 78 Гб на абонента.

Следующие три строчки рейтинга заняли деревни, где жители ежемесячно качают по 75 Гб - Изылы Тогучинского района и Степановка 2-я Татарского округа Новосибирской области, Богословка Республики Хакасия. На седьмой строчке - деревня Можары Шарыповского округа Красноярского края, где клиенты Т2 используют по 73 Гб. Замыкают десятку три новосибирских поселения, где трафик на пользователя составляет от 70 до 72 Гб - поселок Межгривный Чановского округа, деревня Верх-Ики Маслянинского округа и село Новомотково Тогучинского района.

Все 10 самых качающих населенных пунктов Сибири - небольшие поселения, где базовые станции Т2 установили в 2022-2025 годы в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Благодаря размещению телеком-оборудования местные жители получили доступ к современным цифровым сервисам: они могут пользоваться мессенджерами, смотреть фильмы онлайн, работать и учиться удаленно, получать государственные услуги в электронном виде. Скоростной 4G-интернет открывает новые возможности для развития малого бизнеса и повышения качества жизни.

Только в 2025 году Т2 установил 306 вышек сотовой связи в малых населенных пунктах макрорегиона «Сибирь». В их числе самый северный населенный пункт России - поселок Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае, эвенкийский поселок Чиринда в районе плато Путорана, села Абай и Юстик в одном из самых отдаленных и малонаселенных районов Республики Алтай - Усть-Коксинском.

В макрорегион «Сибирь» Т2 входят Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия и Тыва.

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