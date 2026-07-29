В Новосибирской области заметили волка возле поселка Шайдуровский

Волка увидели в Ордынском районе. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области жители заметили волка недалеко от населенного пункта. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс.

Взрослый волк вышел в поле рядом с поселком Шайдуровский в Ордынском районе. Автор видео встретил хищника на короткое время, после чего зверь убежал от дороги в сторону леса.

Ранее, 19 июля, в черте Новосибирска очевидцы заметили косулю, которая плавала в Оби.

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