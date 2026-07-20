Жительница Новосибирска заметила плавающую в Оби косулю

В Новосибирске 19 июля местные жители заметили косулю, плавающую в реке Обь. Животное увидели во время прогулки на катере недалеко от моста. Об этом сообщила КП-Новосибирск местная жительница.
Это не первый случай появления диких животных в городе. Ранее в Заельцовском районе Новосибирска на Дачном шоссе заметили лося. Местный житель рассказывал, что попытался спугнуть сохатого, чтобы тот ушел в лес подальше от проезжей части.
Однако лось не испугался и повел себя агрессивно — в итоге убегать пришлось самому горожанину.
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