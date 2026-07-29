Банк Уралсиб заключил соглашение с Гарантийным фондом Хабаровского края

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса - одно из важных направлений работы Банка Уралсиб. Данное соглашение позволит увеличить финансирование предприятий этого сектора, будет способствовать росту и успешной реализации перспективных проектов в нашем регионе, - отметил управляющий дополнительным офисом «Хабаровский» Илья Башук.

Гарантийный фонд Хабаровского края - некоммерческая организация, созданная в 2011 году при участии Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам банковских организаций. Гарантийный фонд действует в рамках государственной целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Уралсиб позиционирует себя как банк для бизнеса, и предлагает широкую линейку продуктов и услуг для ведения и развития своего дела, простые и понятные условия, индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня с банком работает более 200 тыс. клиентов корпоративного, среднего и малого бизнеса по всей стране, на протяжении многих лет Уралсиб стабильно входит в Топ-10 банков по объемам кредитования МСБ (Эксперт РА) и является одним из ключевых игроков российского рынка банковских гарантий.

Также Уралсиб во многих регионах эффективно работает с институтами поддержки предпринимателей - в том числе в рамках государственных льготных программ. Банк осуществляет тесное взаимодействие с Корпорацией МСП (в части зонтичного поручительства, является участником иных программ, реализуемых через механизм Корпорации МСП), с Минпромторгом, а также с Министерством сельского хозяйства в рамках предоставления льготного кредитования по постановлению №1528 и другим программам.

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