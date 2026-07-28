В Новосибирске мужчина распылил перцовый баллончик в детской больнице

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В учреждении здравоохранения, куда ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжает только по сигналу тревожной кнопки, произошло чрезвычайное происшествие.

28 июля в 0.41 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из детской городской больницы Ленинского района. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, чтобы бойцы ГБР прибыли на место происшествия и задержали нарушителей.

Двое мужчин, одному из которых 23 года, другому - 29, стоя в очереди в регистратуру, поскандалили. Младшему, находившемуся в нетрезвом состоянии, показалось, что стоящий перед ним умышленно задерживает очередь, и стал поторапливать его. Но тот на замечания не реагировал. Тогда мужчина достал из кармана перцовый газовый баллончик и распылил его возле окна регистратуры. От слезоточивого газа пострадал 29-летний посетитель, на которого была нацелена атака, а также случайно оказавшиеся рядом двое мальчиков 7 и 8 лет. Им в дальнейшем потребовалась помощь медиков в промывании слизистой глаз.

Оперативно прибывшие бойцы ГБР-73 задержали обоих участников конфликта и передали их полицейскому автопатрулю.

Помимо этого, за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено еще 20 различных нарушений общественного порядка.