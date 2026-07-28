МТС объявляет о предзаказе для новосибирцев на смартфоны серии HUAWEI Pura90s

Фото: Компания «МТС»

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево голубом, бежево фиолетовом, графитовом чёрном. HUAWEI Pura90s Pro - в розово зелёном, оранжевом, белом и чёрном. До 31 июля скидка на смартфоны - 10 тысяч рублей

HUAWEI FreeClip 2 S представлен в глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

Фото: Компания «МТС»

С флагманским смартфоном HUAWEI Pura 90s Pro Max вы будете всегда «в первом ряду» благодаря телеобъективу 200 МП с ультрабольшим сенсором - он даёт детализированные снимки на большом расстоянии.

Ультракамера 50 МП (сенсор RYYB 1/1,28 дюйма) сохраняет насыщенность и контрастность портретов, объектив XMAGE 2 го поколения повышает точность цветопередачи на 43 % и расширяет цветовой охват на 34 %. В смартфоне также есть ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи камера 13 МП.

Экран защищён стеклом Kunlun Glass - оно устраняет до 70 % бликов, повышает контрастность при солнечном свете и защищает от царапин и следов пальцев.

ИИ функции («Композиция с ИИ», «Удаление бликов с ИИ», «Перемещение с ИИ») упрощают редактирование фото. Доступен голосовой помощник Celia - он помогает с поиском, генерацией контента, голосовым управлением и поддержкой в путешествиях.

Фото: Компания «МТС»

Подчеркнуть индивидуальный стиль помогут наушники HUAWEI FreeClip 2 S - они сочетают выразительный дизайн и комфорт.

Зарядный чехол с сияющим покрытием имеет округлую форму и увеличенную на 20 % вместимость.

Наушники выполнены в лёгкой С образной конструкции из гипоаллергенного жидкого силикона с металлическим блеском. Открытая конструкция обеспечивает чёткое звучание, качественную передачу голоса и комфортную посадку.

Реклама. ПАО «МТС». ИНН 7740000076. erid: 2W5zFHRjN9o