Под Новосибирском скончалась замдиректора бердской школы №8 Яковлева

Прощание состоится завтра. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в возрасте 60 лет скончалась замдиректора бердской школы №8 Яковлева Татьяна Анатольевна. Об этом КП-Новосибирск рассказали сотрудники школы.

- Прощание состоится завтра, 29 июля, - добавили в ходе разговора.

Напомним, ранее в Новосибирске умер Данил Ненахов, поисковик с позывным «Налог». Он был одним из ключевых людей в отряде «Лиза Алерт» — руководил группой быстрого реагирования и отвечал за «Ночной патруль».

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