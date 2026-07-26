В Новосибирске ушел из жизни старший поискового отряда «Лиза Алерт» Данил Ненахов

Данил Ненахов возглавлял группу быстрого реагирования и проект «Ночной патруль». Фото: ПО «Лиза Алерт» Новосибирской области.

В Новосибирской области переживают трагедию. Ушел из жизни Данил Ненахов, позывной «Налог». Он был старшим группы быстрого реагирования и проекта «Ночной патруль» в отряде «Лиза Алерт».

– Сегодня мы остались в темноте. Нам холодно и очень горько. От жестокой несправедливости, от собственного бессилия и невозможности вернуться назад, чтобы уберечь, закрыть собой, отвести беду, — отметили в «ЛизаАлерт».

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске умер бывший главный тренер футбольного клуба «Чкаловец»

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