В Новосибирске умер бывший главный тренер футбольного клуба «Чкаловец»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 23 июля стало известно о смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Чкаловец» Владимира Пичугина. О его кончине сообщила Новосибирская областная федерация футбола.
Владимир Пичугин тренировал команды «Дзержинец» («Чкаловец») в 1971–1973 годах, «Чкаловец» в 1979 году, а в 1982 году был главным тренером клуба. Также он работал с городскими командами завода имени Чкалова, завода «Сибэлектротяжмаш» и «Автомобилист».
Новосибирская областная федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Владимира Пичугина.
Прощание с Владимиром Пичугиным состоялось 25 июля.
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