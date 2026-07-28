Все профессии важны: «Ростелеком» подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю

Фото: ПАО «Ростелеком»

Начиная с июня представители разных профессий из всех регионов страны опубликовали в социальных сетях под хештегом #явлияю почти тысячу историй о своей работе и рассказали о 360 профессиях.

Цель проекта, который компания запустила в рамках нового позиционирования бренда работодателя «Ты влияешь на ход событий», - показать значимость каждой профессии и ее реальное влияние на жизнь людей. Проект изначально ориентирован не только на сотрудников группы компаний «Ростелеком» (45% участников) - он охватил и людей, которые работают в других организациях из самых разных отраслей (55%).

Фото: ПАО «Ростелеком»

После онлайн-запуска участники флешмоба с помощью чат-бота, использующего технологии искусственного интеллекта, создавали в социальных сетях цифровые карточки, в которых рассказывали о своей профессии. Алгоритм обрабатывал тематические фотографии, добавленные участниками, и публиковал карточки с историей на сайте проекта https://yavliyayu.ru.

Фото: ПАО «Ростелеком»

За участие во флешмобе пользователи получали не только признание аудитории, но и промокоды от партнеров «Ростелекома», а самых активных ждали призы - ноутбуки, умные колонки и коллекционный мерч. Безусловным лидером среди федеральных округов стал Северо-Запад - его жители опубликовали 45% историй. В тройку самых активных также вошли Центральный федеральный округ (24%) и Юг (10%). А в топе профессий оказались педагоги, инженеры и экономисты.

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388. erid: 2W5zFGXqoHj