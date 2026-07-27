В Новосибирске мужчина разбил стекло в магазине и напал на женщину-участкового

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресечено 25 попыток хищения чужого имущества и 55 нарушений общественного порядка. «Гвардейцами» были задержаны и переданы правоохранителям 19 нарушителей.

24 июля в 18.35 по заявке отдела полиции «Ленинский» ГБР-73 ГВАРДИИ была направлена в магазин на улице Волховской. Женщина - участковый инспектор полиции, пришедшая в торговое учреждение для разбирательства по поводу причинения посетителем материального ущерба, столкнулась с его стороны с активным сопротивлением. Мужчина, разбивший стекло во входной двери тамбура, попытался ударить старшего лейтенанта. Вовремя подоспевшие «гвардейцы» задержали агрессивного негодяя и помогли доставить его в райотдел.

26 июля в 2.12 кнопка тревожной сигнализации была активирована в баре-магазине на площади К. Маркса. Прибывших бойцов ГБР-73 бармен попросил вывести из заведения двух очень пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно и провоцировали драку. «Гвардейцы» выполнили просьбу.

А вот двух других пьяных гостей, задержанных «гвардейцами» 26 июля в 5 часов утра в лаунж-баре в Центральном районе Новосибирска, на улице Крылова, пришлось передать в полицию. Мужчина и женщина не отреагировали на запрет персонала, выкурили в помещении караоке-зала по сигарете, а платить предусмотренный за это штраф отказались.

В 18.49 этого же дня бойцами ГБР-77 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в алкомаркете на Красном проспекте был задержан абсолютно невменяемый из-за выпитого мужчина 1987 года рождения, который смахнул с прилавка на пол и разбил более двух десятков бутылок дорогостоящего импортного вина, чем причинил ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. Задержанного «гвардейцы» передали для привлечения к ответственности правоохранителям.