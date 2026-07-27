Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Анализ расходов позволяет увидеть чёткие тренды. Если в начале года, кино было самым массовым форматом, то к середине полугодия ситуация изменилась - на билеты в кинотеатры молодые новосибирцы направили около 40% средств - 53,8 млн рублей. Ограничение на покупку билетов в кино в 2 тысячи рублей из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодёжь искать альтернативы - и именно здесь растёт спрос на более «глубокий» культурный опыт. Молодые люди начинают планировать походы на спектакли, выставки и другие мероприятия, воспринимая их как полноценную часть своего досуга.

Подтверждением этому служат рейтинги посещаемости. Среди самых востребованных событий - балеты и оперы в НОВАТе, спектакли в театрах «Глобус», «Красный факел», «Новосибирский музыкальный театр», крупные выставочные проекты в художественном и краеведческом музеях. Такой спектр интересов показывает, что программа помогает раскрывать разные грани культуры и находить то, что откликается лично.

- Программа «Пушкинская карта» решает сразу несколько важных задач: делает более доступным для молодежи посещение культурных событий, помогает формировать устойчивые культурные привычки и поддерживает семейные традиции. Нередко мы видим, что поход по карте становится поводом для семейного досуга: молодые люди приглашают родителей или младших братьев и сестёр, создавая общие воспоминания и традиции. Уверен, что всё больше семей будут открывать для себя культурные площадки региона вместе, - отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский.

В региональном министерстве культуры рассматривают программу как эффективный механизм культурного просвещения. Сейчас к «Пушкинской карте» подключено 240 государственных, муниципальных и частных организаций Новосибирской области - театры, музеи, концертные и образовательные организации, библиотеки и кинотеатры. Ключевая задача - не просто увеличивать число участников, а делать программу заметной и понятной для молодой аудитории. Для этого разрабатываются решения, позволяющие интегрировать афишу культурных событий в привычные для молодёжи цифровые каналы.