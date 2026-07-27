Новосибирцы переходят на 5G-смартфоны

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). В Новосибирской области этот показатель составил 38%.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети МегаФона самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo - количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем в Новосибирской области самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети МегаФона и Yota стал Techo Mobile - порядка 40% от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Techo Camon 40 Pro на 256 ГБ, в ценовом сегменте - от 18 до 30 тысяч рублей.