Экс-министра Новосибирской области Гончарова перевели под домашний арест

Прокуратура намерена обжаловать решение суда по делу о закупках Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд изменил меру пресечения бывшему министру промышленности и торговли Новосибирской области Андрею Гончарову. Вместо содержания под стражей его отправили под домашний арест.

О решении суда сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Суд отправил под домашний арест. Прокуратурой готовится представление на вынесенное судом решение, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Андрей Гончаров обвиняется в превышении должностных полномочий.

В мае 2025 года суд заключил Гончарова под стражу. Напомним, поводом для задержания были события, происходившие с мая 2023 по январь 2024 года. Тогда министр, по версии следствия, уменьшил количество товаров, которые должны были поставить по госконтракту, незаконно оплатив 95 млн рублей одной из коммерческих организаций. К слову, ее руководителей задержали вместе с чиновником, только их подозревают в мошенничестве. Позже он был отстранен от должности министра промышленности и торговли Новосибирской области, которую занимал с 2019 года.

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