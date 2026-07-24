В Новосибирске супермаркет ограбили пять раз за день

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Самая первая кража в четверг произошла утром в магазине на улице Плановой. Бойцы ГБР-77 задержали мужчину, который украл бутылку водки стоимостью 420 рублей. Нарушитель был отпущен после того, как вернул на прилавок похищенный товар.

Спустя час в супермаркете на улице Гоголя бойцы ГБР-72 задержали пожилую женщину, забывшую заплатить за бутылку коньяка 1100 рублей. По настоянию «гвардейцев» бабушка оплатила стоимость спиртного, после чего тоже была отпущена. Еще одна кража в этом же магазине произошла в 3 часа дня. Другая бабуля попыталась без оплаты вынести из торгового зала шоколадку стоимостью 97 рублей.

Далее, около полудня, сразу две кражи произошли в магазине на улице Выборной. Бойцы ГБР-78 задержали трех женщин, которые их совершили, и разобрались с ними без привлечения полиции.

А вот мужчину, задержанного за кражи в 12.26 в магазине на площади К. Маркса, и женщину, задержанную в 12.41 в магазине на площади Калинина, бойцы ГБР передали правоохранителям. У этих двоих попытки воровства были далеко не первыми.

По одному эпизоду хищения за день произошло в учреждениях торговли на улицах Вилюйской, Забалуева, Сибиряков-Гвардейцев, Н. Грицюка и Красном проспекте. Задержанных там похитителей бойцы ГБР отпустили после того, как те возместили ущерб.

А рекордсменом по количеству краж стал охраняемый Агентством Безопасности ГВАРДИЯ супермаркет в Октябрьском районе Новосибирска, на улице Кирова. За день его попытались ограбить пять раз. Все пять попыток произошли вечером, в течение одного часа, когда бойцы ГБР-82 уже находились в этом учреждении, будучи вызванными как раз по поводу кражи. И если бы «гвардейцы» не задержали пятерых нарушителей, то материальный ущерб для супермаркета составил бы более 16,5 тысячи рублей. С четырьмя воришками разбор был проведен на месте, а женщину, укравшую товаров более чем на 5 тысяч рублей, бойцы ГБР передали полиции.