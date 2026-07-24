В Новосибирске завершается строительство поликлиники № 22

Фото: Анастасия ВИШЛЕНКОВА

Сейчас готовность здания поликлиники оценивают почти в 70 процентов. Внутри идут отделочные работы. На третьем и четвертом этажах монтируют двери, устанавливают потолочные перекрытия, готовят стены к покраске. Параллельно идет благоустройство территории.

Возводить поликлинику в Кировском районе начали несколько лет назад, но из-за экономических сложностей, смены подрядчиков и проблем с подключением к городским сетям проект пришлось заморозить. Возобновили стройку в 2024 году.

Фото: Анастасия ВИШЛЕНКОВА

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов (фракция «Единая Россия») провел выездное совещание на объекте с участием представителей компании-застройщика, областного Минздрава и администрации медучреждения.

- Строительство поликлиники № 22 близко к завершению. Внутри выполнен большой объем чистовой отделки. Заказчик и генеральный подрядчик уверены, что уже в сентябре приступят к монтажу оборудования, а в октябре обещают добиться полной строительной готовности здания, - отметил Виктор Игнатов.

Фото: Анастасия ВИШЛЕНКОВА

В старой поликлинике на улице Зорге медицинскую помощь получают около 100 тысяч человек, половина из них будет переведена в новое медучреждение, сообщила главный врач Любовь Евдокимова.

Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая комплексы для компьютерной томографии и МРТ, маммограф, рентген-аппарат, флюорограф и аппараты УЗИ. По проекту в одном здании разместятся взрослое и детское отделения с отдельными входами, женская консультация, дневной стационар, диагностическое и хирургическое отделения, кабинеты узких специалистов, экспресс-лаборатория и отделение восстановительного лечения.