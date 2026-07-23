В Сибири агродроны обрабатывают поля эффективнее традиционной техники

Агродроны называют технологией будущего в АПК. Фото: Ольга ПАВЛОВА

В 2026 году в России ожидается прорыв в использовании беспилотных авиационных систем (БАС) для сельского хозяйства. По прогнозам аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, приведенным в ходе состоявшегося на Алтае Всероссийского дня поля, агродронами будет обработано свыше 1 миллиона гектаров. При этом по количеству используемых БАС рост до 2030 года предполагается пятикратный: с 2 тысяч до 10 тысяч единиц.

Сибирь уже входит в число лидеров по внедрению этой технологии. Аграрии используют дроны не только для мониторинга всходов, но и для точечной обработки посевов средствами защиты растений.

- Наземные системы позволяют повысить производительность уборки урожая до 20%, а воздушные, которые созданы для мониторинга полей, - снизить затраты до 40% в сравнении с полевым методом. По нашим прогнозам, прирост валового сбора зерновых и масличных культур в России за счет применения агродронов может вырасти с 300 тысяч тонн в этом году до 2 миллионов тонн к 2030 году, - подчеркнул замруководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой остается нехватка кадров. В этом году потребность в специалистах оценивается почти в 5 тысяч человек, а к 2035 году она может увеличиться до 59 тысяч. Преодолеть кадровый дефицит призвана в том числе «Школа фермера», где 3 года назад запустили программу «Агродроны в сельском хозяйстве». Алтайский край был в числе пилотных регионов. По словам Николая Бойко, директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка, программа оказалась востребованной среди студентов:

- В этом году мы продолжим обучение по программе. Хотим, чтобы банк управленцев и пилотов агродронов постоянно пополнялся новыми кадрами. Более того, в прошлом году в «Школе фермера» по этой программе мы впервые обучили ветеранов СВО. Ребята подтверждают навыки, получают соответствующий диплом. Уверен, что на такие кадры будет большой спрос у агропромышленных предприятий.