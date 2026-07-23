Юные сибиряки на 37% активнее пользуются детской СберКартой этим летом

Изображение: Пресс-служба Сбер

Растёт и оборот покупок по детским картам. В первый месяц школьных каникул он увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этим летом банковский пластик Сбера для самых маленьких станет отличным помощником для подготовки ребят к новому учебному году. До конца сентября школьные покупки по детской карте банка обойдутся семье вдвое выгоднее: до 50% стоимости покупок в категориях «Одежда и обувь», «Книги» и «Канцелярские товары» вернётся бонусами Спасибо.

Если у ребёнка уже есть детская СберКарта, родителям достаточно открыть Совместный платёжный счёт или поделиться текущим счётом с супругой или супругом: кешбэк за школьные покупки начнёт начисляться автоматически. Если карты пока нет, её можно бесплатно оформить ребёнку от 6 до 13 лет - в СберБанк Онлайн или в удобном отделении банка. Новые владельцы детской СберКарты смогут получить дополнительную выгоду при покупке товаров к школе. За время действия предложения одна семья сможет вернуть до 4000 рублей бонусами Спасибо.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

- Наша детская карта и мобильное приложение СберKids помогают ребятам на практике учиться управлять своими финансами - проверять баланс, оплачивать покупки, переводить деньги, а теперь и самостоятельно оплачивать мобильную связь. При этом родители могут контролировать расходы через лимиты на карте.

Специально к новому учебному году Сбер представил лимитированную коллекцию детских СберКарт в трёх цветах к новому учебному году: их узор становится ярче под светом ультрафиолета.

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